Il D-day del Green pass comincia senza criticità: trasporti regolari, sciopero alla San Benedetto

È cominciata senza particolari criticità la giornata campale del Green pass. Si temevano disagi per il trasporto pubblico, testimoniati anche da un traffico veicolare più intenso del solito lungo le arterie principali del Veneziano, ma vaporetti a Venezia, autobus e tram in terraferma non hanno dato particolari segni di cedimento, circolando regolarmente.

Actv aveva annunciato già nelle scorse ore disservizi limitati, in base ai dati in possesso, ma nel corso della giornata «assenze impreviste, - spiega l'azienda - avranno necessariamente pesanti ripercussioni sul servizio in termini di corse saltate e linee sospese nelle reti di trasporto. In caso, sarà data puntuale comunicazione alla clientela».

Porto e Fincantieri

Situazione apparsa tranquilla fin dalle prime ore della mattina al Porto di Venezia: dei 180 lavoratori che operano nello scalo marittimo lagunare, infatti, sarebbero tutti in servizio, escludendo un'unica eccezione. All'esterno di Fincantieri si è invece insediato un picchetto di 40/50 lavoratori, prevalentemente di nazionalità romena e moldava, che sostengono di essere in possesso di Green pass con tampone, ma di voler protestare perché contrari al provvedimento.

Protesta alla San Benedetto

Una protesta più significativa è in atto invece allo stabilimento della San Bendetto di Scorzè: sono circa un centinaio i lavoratori in sciopero da stamattina, all'esterno dei cancelli di viale Kennedy. Il sindacato di base Usb fa sapere che si prevede che circa 200 lavoratori si asterranno dal lavoro, un 20% del totale. La protesta coinvolge «anche chi potrebbe esibire la certificazione verde, ma non condivide la disposizione governativa», spiegano dal sindacato.