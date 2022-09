Cambio nella guardia di finanza: lascia il colonnello Mirarchi, entra il capitano Menna

Dopo quattro anni a Venezia il tenente colonnello Francesco Mirarchi lascia il comando del 2° Nucleo operativo metropolitano, con sede a Mestre. Al suo posto arriva il capitano Nicola Carlo Menna, proviene da Castelvetrano (Trapani), dove ha retto per tre anni la locale compagnia.

Mirarchi, destinato al prestigioso incarico di comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata, nel periodo di permanenza in laguna ha conseguito brillanti risultati in vari settori, in particolare nel contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, al contrabbando di sigarette e alla contraffazione dei prodotti.

Menna, laureato in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, è originario della provincia di Salerno e dal 2012 al 2017 ha frequentato il corso d’accademia. Al termine del corso ha ricoperto per due anni l’incarico di comandante del Nucleo operativo del gruppo di Vibo Valentia, prima di passare a Castelvetrano.