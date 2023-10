La guardia di finanza devolve carburante confiscato alla Croce Rossa

Negli ultimi mesi, i finanzieri del II gruppo di Venezia, nell’ambito dei controlli sulle autocisterne adibite al trasporto di carburanti, hanno riscontrato numerose irregolarità e violazioni alla normativa in materia di accise. In particolare, i militari hanno sottoposto a sequestro circa 100 litri di carburante per automezzi che veniva indebitamente trafugato da parte di alcuni autisti che in questo modo sottraevano illecitamente il prodotto petrolifero al pagamento delle accise.

A seguito della confisca, il carburante, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, è stato devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana di Venezia. La donazione consentirà di alimentare i mezzi di primo soccorso dell'organizzazione per finalità di volontariato.