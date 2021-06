Tornano i Guardians a vigilare sui corretti comportamenti dei turisti

Tornano in campo i Guardians, operatori addetti alla vigilanza sui comportamenti dei turisti nelle aree più affollate di Venezia: entreranno in servizio domani, 11 giugno, ampliando il raggio della loro azione all'area realtina, oltre che in quella di San Marco. A loro il compito di supportare i visitatori presenti in città informandoli, anche attraverso materiale illustrativo in più lingue, sulle buone pratiche da seguire per rispettare e tutelare Venezia. In caso di comportamenti scorretti, quando necessario, li segnaleranno alla polizia locale e alla smart control room. Nei giorni di più alta affluenza, ad esempio nei fine settimana, la vigilanza sarà garantita da 10-12 Guardians.

Oggi si è svolto un briefing formativo alla presenza dell'assessore al Turismo Simone Venturini e della presidente della Commissione turismo Silvia Meggetto. «Tornano i Guardians - ha commentato l'assessore - con ulteriori novità rispetto agli scorsi anni. La presenza dei turisti è aumentata nelle ultime settimane, di conseguenza abbiamo deciso di reintrodurre uno strumento che si è rivelato piuttosto efficace negli scorsi anni, basato su sensibilizzazione, dissuasione e informazione».

Il servizio sarà attivo per tutti i mesi estivi e avrà un'organizzazione flessibile. Per iniziare la loro attività i Guardians hanno sostenuto un percorso di formazione garantito dal settore Turismo del Comune e dalla polizia locale. Gli operatori sono riconoscibili da maglie e pettorine su cui è visibile la scritta della campagna #EnjoyRespectVenezia e hanno a disposizione materiali in più lingue stampati ad hoc che ricordano le norme da seguire per il rispetto del decoro e le informazioni su servizi in città.

I Guardians saranno attivi fino all'autunno in tutta l'area marciana (piazza San Marco, piazzetta dei Leoncini, piazzetta San Marco, Molo), in corrispondenza del ponte della Zecca fino ai Giardinetti Reali, e in area realtina (Mercato, ponte di Rialto, campo San Bortolo, campo San Salvador e il tratto di riva compreso tra il ponte e l'imbarcadero della linea 1). In caso di eventi in città o di altre necessità il servizio sarà rimodulato in base alla esigenze.