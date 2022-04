Tornano i Guardians, quest'anno già presenti in centro storico a Pasqua

Tornano in azione i Guardians in Piazza San Marco, quest'anno già dal weekend di Pasqua. A darne notizia è il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. «Dopo una breve formazione con la polizia locale, sono già all'opera nell'area marciana per aiutare i visitatori a rispettare e tutelare i 1600 anni di storia della città», si legge nel suo post Twitter che lo annuncia.

In azione anche l'anno scorso (avevano iniziato a giugno), gli operatori quest'anno sono tornati in centro storico in anticipo, per vigilare sui comportamenti di turisti e visitatori nelle aree più affollate di Venezia, quali Rialto e San Marco. A loro il compito di supportare i visitatori presenti in città, già numerosi, informandoli, anche attraverso materiale illustrativo in più lingue, sulle buone pratiche da seguire per rispettare e tutelare Venezia. In caso di comportamenti scorretti, quando necessario, saranno gli "angeli" del centro storico a segnalarli alla polizia locale e alla Smart control room. Per iniziare la loro attività i Guardians hanno sostenuto un percorso di formazione garantito dal Comune e dalla polizia locale. Gli operatori sono riconoscibili da maglie e pettorine su cui è visibile la scritta della campagna #EnjoyRespectVenezia, e hanno a disposizione materiali in più lingue che ricordano le norme da seguire per il rispetto del decoro. Il servizio sarà attivo venerdì, sabato, domenica e festivi fino al 28 maggio per poi, in concomitanza con l'inizio del Salone Nautico, diventare giornaliero.