Stesso contratto da 6 anni e condizioni sempre più difficili. Protesta delle guardie giurate

«I lavoratori della vigilanza privata e gli addetti alla sicurezza hanno il contratto scaduto da 6 anni. Senza aumenti salariali, con stipendi insufficenti e vittime di violazioni delle norme contrattuali e per la sicurezza sul lavoro». Questa la situazione in cui migliaia di guardie giurate e addetti ai servizi di sicurezza si trovano ad operare, affermano i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltuc Uil.

Nel veneziano ci sono circa 1.500 guardie armate e circa 2.000 non armate, a livello nazionale 100.000 armate e almeno il doppio non armate. «Dopo un percorso faticoso di trattative per tentare di migliorare le condizioni di lavoro e dare dignità all’impegno quotidiano diurno, notturno feriale e festivo di queste persone – scrivono i segretari Renato Giacchi (Filcams Cgil), Diego Marcomini (Fisascat Cisl) e Alessandro Visentin (Uiltuc Uil) - le associazioni datoriali nella giornata il 18 marzo hanno risposto di non avere il mandato delle aziende alla prosecuzione del negoziato. Le organizzazioni sindacali hanno dovuto così prendere atto della conclusione del confronto con esito negativo. Durante l’emergenza sanitaria le guardie particolari giurate e gli addetti ai servizi di sicurezza hanno lavorato sempre, anche per svolgere servizi non previsti dalla loro mansione, in nome dell’interesse generale. Tutto ciò si è aggiunto al già gravoso impegno e rischio che contraddistingue la loro attività per tutelare i beni pubblici e privati e per la sicurezza pubblica. Le guardie particolari giurate e gli addetti alla sicurezza chiedono rispetto: - garanzia occupazionale in occasione del cambio di appalto che vede la successione di aziende diverse per lo svolgimento della stessa attività, - rispetto dei turni e orari di lavoro coerenti con le esigenze di recupero psico-fisico e le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; - riconoscimento della professionalità, in considerazione delle caratteristiche dei siti nei quali si deve garantire la sicurezza; - aumento salariale per ridare dignità al proprio lavoro, per rispondere ai bisogni delle loro famiglie, in un periodo contraddistinto da un’impennata dei prezzi dei beni primari».

Le organizzazioni sindacali hanno provveduto a chiedere un incontro al ministro del Lavoro Andrea Orlando, a segnalare all’onorevole Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell’Interno, la possibilità di forti tensioni sociali, e a chiedere al dottor Giuseppe Busia, presidente dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) di controllare tutte le strutture pubbliche appaltanti per evitare un fenomeno di dumping contrattuale nello svolgimento delle attività. Nel territorio veneziano le gpg e i lavoratori dei servizi fiduciari debbono effettuare quotidianemente ore di lavoro straordinario per sopperire alla mancanza di personale, ormai cronica, a causa dei bassi salari e della discutibile qualità di vita a cui gli operatori sono costretti. Nei prossimi giorni verranno effettuati degli attivi con il personale coinvolto per decidere le mobilitazioni che riteniamo ormai inevitabili. Il 13 aprile ci sarà un incontro unitario a Roma per decidere ulteriori mobilitazioni nazionali».