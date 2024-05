Guasto a una condotta dell'acquedotto, case senz'acqua a Mestre

A Mestre la rottura di una condotta idrica sta causando disagi in molte abitazioni, con forti riduzioni della pressione dell'acqua specialmente ai piani alti. Il problema si è verificato alle 10 di questa mattina, 22 maggio, all'angolo tra viale San Marco e via Molmenti, dove è presente un cantiere a ridosso della pista ciclabile.

Secondo una prima ricostruzione, la ditta che stava effettuando alcuni lavori per conto di Enel avrebbe centrato e danneggiato una condotta portante dell'acquedotto (segnalata) del diametro di 600 millimetri. L'area circostante si è allagata a causa della copiosa fuoriuscita d'acqua (circa un metro cubo al secondo). Sono state coinvolte le strade contigue e in parte le aree verdi, in particolare nella zona delle Corti Femminili, con conseguenti difficoltà per la viabilità. Gravi le ripercussioni sulla rete idrica non solo della zona, ma di buona parte della terraferma veneziana, con abbassamento di pressione e assenza di acqua ai piani alti.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della società Veritas, che gestisce il servizio idrico della città. Attorno alle 11.20 sono state completate le operazioni di chiusura delle saracinesche e la pressione sta tornando progressivamente a livelli normali. Sono arrivati anche i vigili del fuoco per monitorare la situazione. Oltre ai danni provocati dalla rottura della condotta, i tecnici di Veritas stanno verificando anche eventuali danneggiamenti al cantiere di posa delle fognature, nelle laterali di viale San Marco.

