Guasto informatico all'ufficio notifiche in Corte d'appello: blocco da una settimana

Dissevizi nella rete aziendale e da 7 giorni parte delle pratiche resta bloccata all'ufficio Notifiche ed esecuzioni della Corte d’Appello di Venezia. La denuncia arriva dalla Funzione pubblica della Cisl di Venezia, preoccupata per il malfunzionamento e il malessere dei lavoratori. «Non è la prima volta che il guasto affligge i locali di Fondamenta Santa Chiara costringendo l’ufficio a un funzionamento a singhiozzo. L’attività è altamente informatizzata e il blocco di rete impedisce ai lavoratori di svolgere regolarmente il servizio di ricezione e di restituzione degli atti giudiziari - dice Carlo Alzetta (Cisl Fp) - ciò vuol dire che non possono essere effettuate le notifiche e che i creditori devono attendere ulteriormente la soddisfazione dei propri diritti. E ciò non coinvolge solo la giustizia veneziana in quanto le richieste soprattutto quelle relative ai processi penali pervengono da tutto il territorio nazionale. Vani finora sono stati i tentativi dei servizi informatici del ministero della Giustizia e del gestore della rete di risolvere il problema».

I lavoratori, esasperati, da giorni chiedono di arrivare a una soluzione. L'Unep è un servizio cardine per l’amministrazione della Giustizia e l’arretrato che si accumula rischia di non poter essere smaltito, spiegano. «Naturalmente a pagare lo scotto di questa inefficienza nell’immediato sono i lavoratori che devono impotenti far fronte alla legittima frustrazione dell’utenza - conclude Alzetta - Pensiamo sia intollerabile che dopo una settimana non si sia riusciti a individuare le cause del blocco informatico e sollecitare la manutenzione della rete per dare una soluzione».