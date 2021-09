Ospedale di Chioggia, guasto a due linee elettriche

Grazie all'intervento dei tecnici è stato risolto in 30 minuti. Nessun disagio per l’utenza

Alle 8.30 di questa mattina un incidente avvenuto nel cantiere di rinnovamento dell'ospedale di Chioggia ha danneggiato due linee elettriche che contribuiscono ad alimentare la struttura ospedaliera. Dopo trenta minuti le linee sono state correttamente ripristinate. In quella mezz'ora si sono avviati automaticamente i gruppi di continuità e sono state avviate le misure di emergenza che hanno permesso di mantenere gli alti standard di sicurezza.

I gruppi di continuità energetica hanno permesso di ultimare gli interventi operatori in corso e di mantenere la funzionalità e le attività assistenziali nelle rianimazioni, nella dialisi e in Terapia intensiva coronarica. I ritardi in alcune attività non urgenti sono stati gestiti dando informazioni tempestive a tuttie le persone coinvolte e provvedendo a riprogrammare a breve alcune prestazioni non eseguibili nella mattinata stessa.