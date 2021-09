Guasto a un tubo dell'acquedotto, zone senz'acqua a San Donà, Noventa, Ceggia e Cessalto

Un grosso guasto a un tubo dell'acquedotto in uscita dal potabilizzatore di Calnova (Motta di Livenza, nel Trevigiano) ha causato nella serata di martedì, 21 settembre, forti abbassamenti di pressione idrica e zone senz'acqua a Mussetta di San Donà di Piave, Noventa di Piave, Ceggia e Cessalto (Treviso).

Le squadre di Veritas hanno lavorato a lungo per cercare il punto della rottura e ripararlo, ma tutto è stato reso più difficile dal buio. Il danneggiamento infine è stato individuato nella zona industriale di Noventa e i tecnici sono rimasti all'opera in modo da ridurre i disguidi il più possibile. Tante le chiamate al centralino per segnalare cali di pressione e assenza di fornitura idrica nei territori interessati dalla rottura nel Veneto orientale.