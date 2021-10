I fioristi di Venezia contro i fruttivendoli che vendono crisantemi

Nemmeno con l’approssimarsi delle giornate di commemorazione dei defunti si ferma la "guerra dei fiori", la tentazione dei fruttivendoli di mettere margherite, piante varie, e in questo periodo pure crisantemi, in vendita tra frutta e verdura.

Questa volta a denunciare la situazione è Samuele Seno, fiorista della Confartigianato San Lio che esprime il disagio di un'intera categoria. «La furberia di alcuni fruttivendoli che senza scrupoli vendono anche merce che propriamente frutta e verdura non è, continua ormai da troppo tempo, e purtroppo per noi è sempre più un problema diffuso. - spiega - Di fatto è ormai diventata furba prassi, e per questo per i fioristi da episodio di colore è diventato un reale problema di concorrenza sleale, che nemmeno in questo particolare periodo dell’anno si ferma, anzi si diffonde».

La "guerra dei fiori"

La cosa non è di poco conto, perché per chi vende solo piante e fiori ornamentali per mestiere e per vivere - con tanto di regolare licenza ed esperienza decennale nel settore - convivere con questa prassi improvvisata è diventato un problema economico. «È come se noi fioristi ci mettessimo a vendere anche bottigliette d’acqua, - aggiunge Seno - con la scusa che potrebbero servire per innaffiare, o frutta e verdura definendoli vegetali ornamentali. Evidentemente porteremmo via clienti ad altri operatori. Il Comune si sta impegnando per il decoro della città e parla di una stretta sul commercio contro i negozi di paccottiglia, annunciando l'estensione degli ambiti di tutela anche oltre l'area marciana e di Rialto per limitare i negozi di cianfrusaglie. Bene, faccia un piccolo sforzo in più per mettere anche delle regole definitive sulla questione fiori, bòcolo e mimose compresi, perché se uno vende commestibili come frutta e verdura, non può vendere anche non commestibili come piante e fiori, o viceversa».