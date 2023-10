«Lascio la famiglia a casa con una mano sul cuore. Lavorare in guerra qui è obbligatorio»

«La situazione è molto grave al sud. E a nord, al confine con il Libano, c'è tensione. Da lì sono già entrati, ma sai come funziona, arrivano un po' alla volta non con tutta la forza». K. è preoccupato. Lui è un farmacista palestinese cittadino dello Stato d'Israele. Da quando è riesplosa la guerra, dopo alcuni anni di tregua fra Hamas e Israele, e dopo la fine del conflitto dei primi anni 2000 con il Libano, nelle case del suo villaggio è tornata la preoccupazione. Ogni tregua, ogni documento, ogni intento che fa sperare nella serenità, al riesplodere delle ostilità potenzialmente in ogni confine dello Stato ebraico, vengono cancellati. Oltre mille i morti in pochi giorni. All'attacco della "resistenza" sulla Striscia di Gaza, Israele ha iniziato la controffensiva e parla di un'entrata imminente in quei territori per una battaglia a terra che si annuncia come una catastrofe per i civili.

Ai confini a nord, dove i Caschi Blu dell'Onu non hanno mai smesso di presidiare le zone per garantire il persistere della pace fra il Libano e Israele, c'è movimento. Nessuno resta a guardare. Sono i territori di Hezbollah (la resistenza libanese). Dalla Siria invece sono iniziati i bombardamenti. «Nonostante la preoccupazione, devo lasciare ogni giorno la mia famiglia a casa perché è obbligatorio lavorare da noi in tempo di guerra, specialmente quando si tratta di medicine da distribuire - spiega K. - Lascio mia moglie e miei bimbi soli a casa con una mano sul cuore». Dopo tanti anni di relativa tranquillità, in Medio Oriente è tornato il terrore. «Perché non sanno cos'è la pace. Tutti e due le parti. Viviamo nella paura e in guerra sempre: a volte chiedo a Dio perché sono nato in questa zona». K. ha studiato per anni in Italia e si è laureato in Farmacia nel 2012. Poi ha deciso di ritornare nella sua terra, in Israele ha trovato un lavoro e ha messo su famiglia. «Voglio che i miei bambini crescano in un ambiente molto piu bello, senza razzismo e paura. Questa è una terra meravigliosa, ma la pace è lontana».