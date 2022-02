Guerra e caro prezzi: agricoltori e allevatori manifestano a Forte Marghera

Contro la guerra in Ucraina, che affossa anche le economie locali venete, centinaia di allevatori, agricoltori e pescatori stanno manifestando in tutta Italia. A Mestre il ritrovo è il piazzale esterno di Forte Marghera, dove nella mattinata del 25 febbraio sono arrivati, tra gli altri, il sindaco Luigi Brugnaro e il governatore Luca Zaia. «Il governo deve farsi sentire - ha detto Brugnaro - e presidiare le ritorsioni contro la Russia, per evitare che a pagare siano i produttori veneti e italiani. La benzina è costosissima, la coltivazione dei campi non è più sostenibile. C'è il rischio di perdere le varietà locali, bisogna ascoltare queste categorie». Il sindaco ha ribadito: «Condanniamo questo intervento ingiustificato della Russia sull'Ucraina. Dobbiamo tenere aperti i colloqui diplomatici, Venezia ha un dialogo con i russi e questo filo conduttore va mantenuto nell'interesse nazionale. Manifestiamo la nostra solidarietà al popolo ucraino - ha concluso - e ci stiamo preparando per accogliere anche eventuali profughi».

Il presidente Zaia, salito sul palco, si è rivolto così ai partecipanti: «La Regione è al vostro fianco, ma viviamo in un Paese che non considera l’attività agricola strategica. Il momento è critico, le bollette sono arrivate al 120%, i mangimi al 40%. Il bilancio in agricoltura è negativo. Non possiamo pensare che gli agricoltori siano una cosa folkloristica, perché l'agricoltura in Veneto fattura 6 miliardi, e senza i 350 prodotti tipici del Veneto avremmo difficoltà a mantenere l’industria del turismo». Parlando della guerra, Zaia ha detto che «la situazione rasenta la follia criminale: l'Ucraina è sotto attacco, non ci sono giustificazioni di natura geopolitica o di contemporaneità per giustificare un evento bellico. Il mondo deve insorgere».

La manifestazione è indetta dalla Coldiretti, che denuncia come gli addetti non siano più in grado di coprire i costi per il balzo dei beni energetici, che si trasferiscono a valanga sui bilanci delle aziende. Spiega l'associazione: «Il caro petrolio spinto dall’invasione dell’Ucraina costringe le barche a rimanere in banchina e a fermare i trattori. Le ritorsioni della Russia colpiscono i mezzi di produzione, a partire dai concimi, obbligando i coltivatori a tagliare i raccolti, mentre sanzioni ed embarghi bloccano i commerci, sconvolgono i mercati e favoriscono le speculazioni».

A Forte Marghera sono arrivati i trattori a colpi di clacson, un allevatore vicentino ha allestito l’arca di Noe con gli animali della fattoria a rischio di estinzione a causa dell’impennata dei costi dei mangimi alimentata dalla guerra, con l’Ucraina che garantiva il 20% delle importazioni italiane di mais. Tra i cartelli: "Putin facciamo la pace", “Mettete i fiori nei vostri cannoni”, “Fermiamo la guerra dei prezzi”. L'iniziativa è sostenuta da assessori e consiglieri regionali, sindaci del territorio, rappresentanti delle istituzioni.