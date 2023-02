Gufo legato e costretto in mezzo ai turisti per i selfie: rapace sequestrato e messo al sicuro

Legato e costretto a farsi i selfie con i turisti. Un'altra storia di maltrattamenti contro chi non è in grado di difendersi. Come il rapace, probabilmente un gufo, che mercoledì pomeriggio le forze dei polizia hanno trovato fra la gente sul ponte dell'Accademia a Venezia, mentre uno straniero lo teneva legato per attirare turisti disposti a pagare per farsi una foto accanto al volatile. Il gufo è stato sequestrato e messo al sicuro dalla polizia locale di Venezia. Ad avvertire i vigili della presenza del povero animale spaventato sono stati dei passanti. Vedendo quanto stava succedendo hanno fermato un agente per strada e gli hanno chiesto di intervenire per liberare il gufo riportandolo a una situazione tranquilla e compatibile con la sua natura, visto il volatile è notturno e di sicuro non propenso a farsi avvicinare o toccare.

La polizia locale ha preso in custodia il rapace, lo ha seguito attraverso le telecamere dalla centrale, e lo ha accolto in sede fino all'arrivo del veterinario dell'Usl 3 che lo ha controllato e visitato, prima di affidarlo ai carabinieri che operano secondo la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (Cites). Spaventato ma non in cattive condizioni, il gufo è stato messo al sicuro. La scorsa estate la stessa vicenda aveva riguardato due barbagianni, anche in quel caso costretti al caldo afoso e alla folla in laguna, che erano poi stati salvati e curati dall'equipe veterinaria dell'Usl 3 prima che rischiassero di perdere la vita.