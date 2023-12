Fermato senza patente alla guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo

Quel veicolo era oggetto di attenzione da alcuni giorni da parte della polizia locale, in quanto risultava circolante nonostante il provvedimento disposto lo scorso novembre a fronte della ripetuta omessa revisione. Sabato, durante un pattugliamento della zona di Cortellazzo, a JEsolo, il sistema Targa System ne ha rilevato il transito. Si trattava della stessa Fiat Punto.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Gli agenti si sono messi, così, sulle tracce della macchina, raggiungendola in via Cavetta Marina e riuscendo a fermarla al termine di un breve inseguimento in via Don Bosco. Gli operatori, con il supporto della sala operativa, hanno rilevato immediatamente che il conducente era privo di patente di guida e non era il proprietario del veicolo. Il mezzo, infatti, risulta intestato a un conoscente dell’uomo, che però non si trovava a bordo al momento dell’intervento.

Al conducente è stata quindi contestata la guida senza patente, che prevede una sanzione amministrativa di 5.100 euro e il fermo amministrativo del mezzo. Al proprietario dell’auto viene invece contestata la circolazione con veicolo sottoposto a fermo con conseguente sanzione, il cui importo sarà stabilito dall’autorità competente, per un valore compreso tra i 1.984 e i 7.937 euro, così come la confisca del veicolo e la revoca della patente. Allo stesso proprietario, inoltre, verrà notificato l’incauto affidamento del veicolo a persona priva di patente nonché eventuali azioni penali per la rimozione dei sigilli.