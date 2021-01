Fermato alla guida, ma non ha mai conseguito la patente. In auto nascondeva un taser

È stato fermato alla guida, ma non aveva mai conseguito la patente. I carabinieri hanno fermato il ragazzo, un italiano di 24 anni, qualche giorna fa mentre circolava per le vie di Marghera. Il giovane non solo non aveva i requisiti per mettersi al volante, ma all'interno dell'auto nascondeva un taser, comprato con ogni probabilità online.

Alla guida senza patente: in auto ha un taser

La perquisizione del mezzo ha permesso ai militari di ritrovare anche alcuni grammi di hashish, una quantità comunque modica, ritenuta per uso personale. Al termine delle formalità di rito, per il giovane sono scattate le denunce penali per "guida senza patente" e "porto abusivo d'armi" e la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.