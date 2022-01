Profili social hackerati, inaccessibili Venezia 1600 e Carnevale su Twitter

L'avviso è stato dato via social dal Comune stesso dopo le 22.30 ieri sera, quando i profili Twitter di Venezia 1600 e del Carnevale hanno smesso di funzionare: sono stati hackerati. «Sono stati compromessi e violati. Sono in corso le azioni per risolvere il problema», si legge. Seganalzione partita subito anche al gestore che ne ha sospeso la funzionalità per fare i controlli prima di ripristinare le pagine.

I dati non sono a rischio, nel senso che non c'è pericolo che chi è entrato nel sistema possa sottratte informazioni, in questo caso. Gli stessi contenuti momentaneamente non visibili dovrebbero tornare disponibili ai follower, che non smetteranno di vedere i profili né verranno scollegati. Si tratta pur sempre di una violazione su cui non è detto che il Comune non decida di fare ulteriori approfondimenti. Tempo fa era stato hackerato anche il profilo del Teatro La Fenice.