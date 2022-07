Hamburgheria chiusa a San Donà: era completamente abusiva

La polizia locale di San Donà di Piave ha chiuso un'attività di preparazione e vendita di hamburger e "bubble tea" in pieno centro città. Il provvedimento è stato eseguito ieri, martedì 26 luglio, dagli agenti del Nucleo polizia commerciale. Secondo gli accertamenti, il locale, «seppure ampiamente pubblicizzato, risultava essere stato aperto senza aver mai presentato una segnalazione certificata di inizio attività».

Al titolare è stata contestata, oltre all’immediata chiusura, anche una multa di 5mila euro in violazione della legge regionale sulla somministrazione di alimenti e bevande. Il trasgressore si è giustificato dicendo di non essere stato in grado di presentare i documenti necessari e di essere in grave difficoltà economica. Dopo l’attività di acconciatura, questa è la seconda attività abusiva su sede fissa chiusa nel giro di poche settimane perché completamente irregolare.

«È inaccettabile - commenta l'assessore alla sicurezza, Walter Codognotto - che al giorno d’oggi improvvisati imprenditori privi di scrupoli, senza i previsti titoli e requisiti, possano aprire attività commerciali in spregio alla legge e al principio di leale concorrenza. Ringrazio ancora una volta la polizia locale per l’incessante attività che svolge a tutela dei consumatori e di tutti i commercianti che ogni giorno svolgono il loro lavoro con serietà, dedizione e rispettando le regole».