Due chili e mezzo di hashish nell'auto: pusher arrestati

Una verifica a bordo di un'automobile ha portato a scoprire un grosso quantitativo di hashish, con conseguente arresto delle persone che erano all'interno. A effettuare l'operazione, nei giorni scorsi, sono stati i Baschi verdi della guardia di finanza di Venezia, impegnati in servizi di pattugliamento a Mestre. Hanno notato la macchina parcheggiata in divieto di sosta, con due uomini dentro, si sono insospettiti e hanno deciso di approfondire.

I due, di nazionalità tunisina, sono risultati in regola con i permessi di soggiorno ma gravati da vari precedenti. Il loro atteggiamento «evasivo e nervoso» ha convinto i finanzieri a eseguire un controllo accurato del veicolo. Così, ai piedi del sedile anteriore, hanno trovato lo stupefacente: circa 2 chili e mezzo di hashish suddivisi in 25 panetti. A quel punto i tunisini sono stati arrestati in flagrante e più tardi portati al carcere di Santa Maria Maggiore, così come disposto dal pubblico ministero.

Nei giorni precedenti un altro arresto è stato eseguito da una pattuglia del Pronto impiego lungo Corso del Popolo. I finanzieri hanno intercettato un uomo di nazionalità senegalese, irregolare in Italia e con precedenti per droga: addosso aveva 50 dosi di cocaina, per un totale di 16,30 grammi, oltre a 23 grammi di hashish e 235 euro in contanti. Al processo per direttissima il giudice lo ha condannato a un anno di reclusione, con multa di 600 euro e misura cautelare di divieto di dimora nel Veneto.

Altri due pusher sono stati intercettati nelle settimane precedenti, sempre dai Baschi verdi, nell'area del quartiere Piave. Erano in possesso di alcuni grammi di cocaina e centinaia di euro in contanti. In questo caso sono stati denunciati. Infine, nel corso delle procedure di bonifica di alcune aree verdi, effettuate con l'unità cinofila, sono stati trovati e sequestrati nei pressi di via Gozzi altri 100 grammi di hashish e 22 grammi di cocaina suddivisa in dosi.