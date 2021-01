Trovato con l'hashish in prossimità della scuola media, 17enne denunciato

Il ragazzo è stato sorpreso con circa 20 grammi di sostanza a Borbiago di Mira, in casa ne nascondeva altri 55, oltre all'occorrente per confezionare le dosi

È stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish pronti per essere spacciati in prossimità dell'istituto comprensivo Petrarca di Borbiago (Mira). Il ragazzo, un 17enne, è stato denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti dai carabinieri della tenenza di Mira.

L'episodio risale a ieri pomeriggio, attorno alle 14, in un orario prossimo all'uscita da scuola dei ragazzi delle scuole medie. A destare sospetto a una pattuglia in ricognizione sul posto è stato un gruppetto di giovani che stazionavano in prossimità della palestra, che alla vista dei carabinieri si sono dileguati velocemente. A quel punto i militari sono riusciti a fermare il ragazzo che sembrava tenere le fila della gestione dello spaccio e che al termine della perquisizione è stato trovato in possesso dell'hashish e delle banconate provento dell'attività illecita.

Hashish anche in casa

Il controllo è quindi proseguito anche all'interno dell'abitazione del giovane, che nascondeva in camera altri 55 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana, oltre agli strumenti per preparare le singole dosi, tra cui bilancini e sacchetti per il confezionamento. A quel punto, per il giovane, è scattata la denuncia.