Un chilo di hashish sequestrato, sanzioni e arresti: i controlli della Finanza a Ferragosto

Spaccio e consumo di droghe in centro storico e in terraferma: controlli e arresti in prima linea anche nel weekend di Ferragosto, quando la Finanza veneziana ha fermato tre persone, un italiano e due nordafricani e sequestrato oltre un chilo di hashish. I militari, nel pieno delle vacanze estive e degli afflussi turistici nel Veneziano, hanno tenuto d'occhio numerose situazioni sia in tema di abusivismo commerciale e sicurezza dei prodotti, che riguardo ai traffici illeciti su Mestre e in centro storico. I finanzieri hanno osservato, verificato e fatto ispezioni sulle spiagge a Lido, Jesolo, Caorle e Chioggia, nel Miranese e in laguna anche durante eventi, feste e concerti.

A Chioggia, la lotta contro la vendita abusiva e illegale di prodotti non certificati e senza autorizzazione sulle spiagge si è unita a quella contro il degrado e i bivacchi lungo gli arenili. Sessanta i finanzieri, a Sottomarina e a Lido di Venezia, che hanno sequestrato più di settemila articoli irregolari (capi di abbigliamento, bigiotteria, teli mare); sette le persone segnalate e sanzionate per violazioni al regolamento Comunale di decoro urbano della città, a Chioggia in particolare, e diversi i controlli in materia di lavoro nero e scontrini fiscali che hanno portato a rilevare una percentuale di irregolarità superiore alla metà del volume degli affari. Rimanendo sulle spiagge, a Caorle e Jesolo i finanzieri hanno tolto dal commercio tremila prodotti irregolari, tra cui bigiotteria, maglieria, giocattoli, accessori moda e gadget, per un valore di oltre 50 mila euro.

A Venezia invece, nello scorso weekend, sono stati fermati tre uomini di nazionalità slovacca e albanese che per strada spillavano soldi ai passanti convincendoli a puntare sul solito "gioco delle 3 scatolette": i militari del primo Nucleo operativo metropolitano hanno sequestrato tutto il materiale e 250 euro. Nel giorno di Ferragosto un giro di perlustrazione dei militari ha portato poi a togliere dalla vendita souvenir e oggetti vari in vetro senza etichette o informazioni complete in italiano, per un valore di oltre trentamila euro.

Cinquantamila ne avrebbero invece fruttato le "false" perle di Murano che all'aeroporto di Tessera i finanzieri hanno trovato controllando i pacchi in entrata e in uscita e trovando i monili in vetro spacciati per made in Murano, con tanto di etichetta in assenza di indicazione delle vere specifiche del prodotto. Il Reparto aeronavale infine ha impiegato 11 barche e un velivolo, con 36 militari, per una quarantina di controlli fatti a imbarcazioni da diporto nelle acque marittime e lagunari, anche in riferimento al moto ondoso: in questo caso sono scattate tre multe.