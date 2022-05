Un nuovo hotel Hilton con 324 stanze al Tronchetto

Sarà uno degli hotel più grandi della città, disporrà di 324 stanze, un'area colazioni e bar, due sale conferenze, un centro per il fitness e un'area in cui i professionisti potranno lavorare. Hilton ha annunciato oggi l'apertura della nuova struttura nell'isola del Tronchetto a Venezia, che sarà realizzata, se i piani saranno rispettati, entro la primavera del 2024.

Il nuovo hotel, a marchio "Hampton by Hilton", è una delle sei nuove aperture della catena alberghiera in Europa, che ha deciso di continuare il proprio piano di espansione in Italia (Bologna oltre a Venezia), Germania (Berlino e Potsdam), Regno Unito (Plymouth) e Polonia (Szcezin). «Hampton by Hilton è uno dei marchi Hilton che registrano la crescita più veloce, con oltre la metà delle strutture in pipeline. - ha dichiarato il vicepresidente del gruppo, Patrick Fitzgibbon, - Hilton ha dato vita a uno dei modelli franchise di maggior successo nel settore hospitality in Europa, che a oggi conta 350 hotel aperti attualmente con i nostri partner di fiducia e oltre 170 hotel in pipeline».