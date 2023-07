Investimento a Santo Stefano di Cadore, la procura esclude il gesto volontario

Quella di un gesto volontario «è una ipotesi da consegnare alle astrazioni: più probabile uno stato d'ira, che non sappiamo da cosa dipenda». Lo ha spiegato questa mattina il capo della procura di Belluno, Paolo Luca, in riferimento all'incidente di Santo Stefano di Cadore nel quale Angelika Hutter, alla guida di un'Audi, avrebbe travolto e ucciso tre componenti di una famiglia di Favaro Veneto: Mariagrazia Zuin, 64 anni, il genero Marco Antoniello, di 48, e il nipote Mattia di due anni.

Parlando della 32enne tedesca arrestata, Luca l'ha definita «una persona che non ha capacità di contenimento dell'ira». Hutter, che è attualmente ricoverata in psichiatria a Venezia, ieri non è stata in grado di prendere parte all'udienza di convalida. «Non si sa - ha spiegato il procuratore - se lo stato sia permanente o momentaneo dovuto allo choc. Solo dopo si vedrà se sarà necessaria una perizia psichiatrica forense». Il magistrato ha spiegato che, quando verranno meno le necessità del ricovero, la donna andrà in carcere. Ha specificato, inoltre, che al momento dell'incidente Hutter «non era al telefono, né navigava sul web. Ma tutto sarà affidato ad un esperto forense». La 32enne era stata vista poco prima gettare in aria una bottiglia appena riempita in una fontana, e partire con una pericolosa inversione ad U, che l'aveva portata a sfiorare un'auto che usciva da una laterale.

Hutter, dalle informazioni emerse, nei mesi scorsi aveva vagato tra Trentino-Alto Adige e Veneto, dormendo e mangiando in auto, denunciata peraltro a Bolzano per un martello nello zaino. In questi anni era arrivata a condurre un'esistenza borderline, segnata da rabbia e irrequietudine.