I poliziotti sono senza divise

Venezia, 13 luglio 2020

Il SAP provinciale dice BASTA… Nella realtà veneziana, oramai da anni, stiamo assistendo (se non già giunti) alla fine della dignità delle donne e uomini della Polizia a causa della, a dir poco, precaria situazione delle divise. Nonostante le nostre ripetute richieste di approvvigionamento, an-che a livello nazionale, a Venezia siamo rimasti letteralmente in “mutande“. Assistiamo quotidianamente a situazioni assurde; colleghi che dopo il turno di servizio devono recarsi di corsa in una pulitura per lavare ed asciugare la propria divisa per il turno successivo. Vi chiederete: ma perché? Semplice, hanno solo quella. Peggio costretti, sebbene contrariamente alle disposizioni imposte dal Capo della Polizia Prefetto Gabrielli, che ha vietato di utilizzare abbigliamento e accessori non forniti dall’Amministrazione, ad acquistare pezzi della divisa pagandoli di tasca propria.

Ancora oggi colleghi che sia d’estate che d’inverno sono costretti ad usare solo i pantaloni invernali in quanto gli estivi non gli sono stati mai consegnati; colleghi costretti a comperarsi il cappello perché mai avuto, ecc, ecc…. I poliziotti veneziani chiedono solamente di poter lavorare dignitosamente e di poter indossare la tanto amata divisa che però, a questo punto, si fa tanto desiderare e non vuole arrivare. Arrivati a questo punto ci affidiamo a voi organi di stampa, affinché l’opinione pubblica sappia che il nostro malcontento sia un semplice appello, con la speranza che arrivi alle più alte cariche istituzionali e che finalmente venga ridata quella meritata dignità ai poliziotti che, nonostante i divieti, per amore del proprio lavoro, cercano di prestare servizio ogni santo giorno con la DIVISA sempre in ordine.

Il segretario provinciale del SAP, Giorgio Pavan

