A fuoco diecimila metri quadri della pineta di Bibione nella notte

Se sia stato causato dal gesto di un piromane sarà l'autorità giudiziaria a stabilirlo. Intanto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco da Portogruaro e Latisana (Udine) domenica mattina all'alba per avere ragione dell'incendio divampato nella pineta di Bibione, a San Michele al Tagliamento, in corrispondenza della via del Faro. Al lavoro anche le squadre di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento l'ipotesi più accreditata è che a far scattare le fiamme sia stato un gesto imprudente come ad esempio l'abbandono dei residui di un braciere.

Il rogo è stato domato e un'area di circa 10 mila metri quadri di alberi, piante e sottobosco è stata bonificata (l'ampiezza del fronte delle fiamme è al momento indicativa). Gli operatori hanno lavorato fino alle 8 circa di stamattina. L'intervento è stato richiesto verso le 5, ma è probabile che l'emergenza fosse iniziata prima. È intervenuta anche la protezione civile regionale per il coordinameto le operazioni sul posto.