Controlli e identificazioni: blitz interforze nel quartiere "caldo" di Mestre

Almeno 10 gli uomini della Questura, della Finanza e della Municipale verso le 9 del mattino nel quartiere "caldo" tra via Cappuccina e via Ca' Marcello vicino alla stazione. La gente ha visto le forze dell'ordine al portone del condominio Splendid di via Cappuccina 181 e ha iniziato a fotografare e postare sui social perché ogni movimento che riguarda la sicurezza qui viene ormai monitorato dai residenti e dai commercianti esasperati dalla violenza e dalla criminalità dilaganti in questa zona negli ultimi tempi e dopo sette accoltellamenti. L'operazione interforze è iniziata da quel condominio e poi agenti e militari hanno continuato a ispezionare b&b e a identificare persone. Nel mirino delle forze di polizia strutture ricettive irregolari ma anche eventuali ospiti presenti in maniera clandestina.

Il condominio Splendid con vari esposti e lettere dell'amministratore del palazzo aveva inviato all'attenzione del questore, del prefetto, della Procura, della polizia locale e dei carabinieri le condizioni di un via vai insostenibile per l'immobile, oltre che per il degrado causato dal bivaccare di persone con dipendenze e di spacciatori in zona, anche per gli intollerabili schiamazzi notturni provenienti dai b&b presenti nei vari interni del condominio. Per questo le ispezioni sono partite da lì. A segnalare il blitz la pagina Facebook "E robe del quartiere Piave" di Giampaolo Conte, andato di persona ad assistere ai controlli della mattinata. Sono state 23 le persone identificate, otto di loro erano già note alle forze dell'ordine per precedenti. Diverse le strutture ricettive gestite da stranieri controllate nell'ambito del potenziamento delle verifiche in zona.

Sono emerse violazioni della normativa regionale in quanto in un caso è stato rilevato dalla Finanza che dell’attività di b&b non era stata data comunicazione alla Regione come previsto. In un’altra struttura si offriva servizio di locazione turistica prolungata, anziché quella autorizzata di b&b. Non sono mancate verifiche per il contrasto alla presenza clandestina e all'uso e spaccio di droga. Un'operazione interforze che potrebbe essere solo l'inizio di futuri blitz delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza di questo rione.