Allo studio l'utilizzo di idrogeno nella centrale termoelettrica a Porto Marghera

Prende il via uno studio di fattibilità per la produzione di idrogeno verde, prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, o blu, tramite l’impiego di gas naturale con cattura della CO 2 prodotta, da utilizzare in sostituzione di una quota di gas naturale nella nuova centrale Edison a Porto Marghera. L'accordo è stato siglato dalle parti interessate, Edison, Eni e Ansaldo Energia, con l'obiettivo di mettere a disposizione competenze e tecnologie per contribuire alla decarbonizzazione del settore elettrico, in linea con il "green deal" europeo.

Il nuovo impianto, che entrerà in marcia commerciale entro il secondo semestre di quest’anno, è un ciclo combinato di ultima generazione della potenza complessiva di 780 MW, e utilizzerà una turbina ad alta efficienza dotata di tecnologia predisposta per essere alimentata a idrogeno. «L’idrogeno è un vettore in fase di sviluppo che avrà un ruolo importante nel processo di decarbonizzazione del Paese. - ha commentato Giovanni Brianza, vice presidente dei servizi energetici e ambientali di Edison - In questo quadro, stiamo sviluppando numerosi progetti integrati per la produzione e l’utilizzo di idrogeno a beneficio di tutti gli usi finali, dalla generazione elettrica, all’industria, alla mobilità sostenibile».

«A Porto Marghera, Eni promuove lo sviluppo della "Hydrogen Valley", - spiega Giuseppe Ricci, direttore generale di Energy Evolution - investendo lungo tutta la filiera, dalla produzione di biocarburanti all’idrogeno per la mobilità sostenibile e, grazie all’accordo con Edison e Ansaldo Energia, anche per la generazione elettrica». Per Claudio Nucci, direttore operativo di Ansaldo Energia, «mettiamo con soddisfazione e orgoglio il nostro "know how" tecnologico nell’ambito della combustione a favore di questo progetto per supportare la transizione energetica del Paese».