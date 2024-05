Per la serie A il Venezia chiede anche l'Arechi di Salerno

Mancano poche ore al debutto del Venezia nella finale play-off di serie B contro la Cremonese, ma, per motivi burocratici, la società arancioneroverde ha già messo le mani avanti in caso di eventuale promozione nella massima serie.

Da Salerno rimbalza infatti la notizia che il Venezia Fc ha chiesto al consiglio comunale di Salerno l'ok a un eventuale utilizzo dello stadio Arechi per le partire di serie A. Si tratta di un'eventualità abbastanza improbabile: il lavori di adeguamento dello stadio Penzo ai criteri infrastrutturali della F.I.G.C. Lega Serie A dovrebbero durare poche settimane e, salvo imprevisti, la squadra dovrebbe poter debuttare in Laguna. Ma, dato anche l'ottimo rapporto tra tifoserie e società, il Venezia si è cautelato con un'opzione in più, in caso di clamorosi imprevisti. Il Comune, scrive SalernoToday ha interrogato la Salernitana titolare della convenzione d’uso dell’impianto, e ha dato l'ok, ma alle sue condizioni. «Il Venezia accetta lo stadio Arechi così com'è - recita la delibera -, anche in ragione dell'imminenza dell’inizio lavori per l’ammodernamento, che possono prevedere pure la chiusura di alcuni settori. Nelle more, dunque, del completamento dei lavori allo stadio di Venezia, accoglie la richiesta del club arancioneroverde e stabilisce la condizione che venga comunque sempre data priorità per l’utilizzo dell'impianto alla Salernitana che partecipa al campionato di Serie B. I calendari delle due Leghe, dunque, non dovranno prevdere soprapposizione di partite casalinghe».

Dal Venezia Fc non commentano la notizia, ma è facile escludere che i tifosi arancioneroverdi, burocrazie a parte, si trovino costretti a lunghi viaggi verso la Campania. Le carte, in ogni caso, saranno in ordine.