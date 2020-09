Imbarcazione incagliata in laguna, salve le 25 persone a bordo

Un' imbarcazione di 17 metri con 25 persone a bordo si è incagliata sabato sera in laguna, località Santa Maria del Mare. La segnalazione è arrivata alla capitaneria di porto verso le 23.40. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dei passeggeri a bordo del natante e di disincagliamento della barca, che non avrebbe subito danni. Nessuna conseguenza neppure per le persone coinvolte.

