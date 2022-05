Imbrattata la Madonna di piazzale Giovannacci

Qualche vandalo ha preso ancora di mira la statua della Madonna in piazzale Giovannacci, a Marghera: la stessa che a novembre 2020 era stata oggetto di un pesante atto vandalico, finendo decapitata. Stavolta il danno è meno grave - sono apparsi dei segni di vernice in corrispondenza del volto e della veste - ma comunque riprovevole, considerato anche che il fatto è avvenuto pochi giorni dopo un altro episodio: la devastazione di un piccolo capitello collocato a pochi metri di distanza, all'incrocio con via Ulloa.

Le foto sono state pubblicate nel pomeriggio del 31 maggio dalla pagina Buongiorno Marghera, che ha commentato: «Non ne possiamo più, è l'ennesima offesa alla Madonnina. Si cercano le immagini dei colpevoli nelle telecamere». Mentre per Teodoro Marolo, presidente della Municipalità, è «un atto vile che offende i nostri valori e la nostra storia». Lo stesso Marolo ha ringraziato il personale di Veritas, che nel corso della giornata ha ripulito la statua.

Sotto: la Madonna dopo la pulizia