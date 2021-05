Imbrattato mezzo piazzale Roma con la vernice rossa

Vandalo in azione a piazzale Roma. Nel corso della notte ha preso di mira i motoscafi della Regione, jersey e ingresso del tribunale (la mano sembra nota), così come il centro vaccinale nella sede della banca di Sondrio. Tutto è stato imbrattato con insulti scritti a caratteri cubitali e con la vernice rossa. Le imbarcazioni che stamattina stazionavano davanti a palazzo Ferro Fini sono state vandalizzate quando si trovavano in prossimità della stazione ferroviaria e non una volta giunte a destinazione davanti alla sede del Consiglio regionale.

Sulla questione sono intervenuti i consiglieri della lista Zaia Roberta Vianello e Gabriele Michieletto: «Non sappiamo ancora se si tratta di un raid di qualche vandalo o di una "spedizione punitiva". - riferiscono - Il lavoro delle indagini lo lasciamo a chi lo sa fare. Poco cambia, però: si tratta di un gesto da vigliacchi che comporta un danni a tutti i cittadini».