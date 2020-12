Condannato a oltre 31 anni, arrestato a Pianiga

Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo per una condanna a oltre 31 anni di carcere, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le manette sono scattate a Pianiga: i carabinieri della tenenza di Dolo, coordinati dal tenente Francesco Ferrara, hanno rintracciato il destinatario del provvedimento internazionale.

Si tratta di E.P., cittadino moldavo di 33 anni, autotrasportatore. La condanna risaliva al 2018, per reato riferito al 2014, per trasporto illegale su territorio greco, e previo profitto, di sette cittadini siriani e uno iracheno. L'arrestato è stato trasferito in carcere a Venezia.