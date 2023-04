Impianto Eni, consiglieri Pd con gli ambientalisti: «Presentazione pubblica da rifare»

«Una presentazione pubblica da rifare. La Regione imponga di svolgerne una rispondente alle normative europee». La guerra all'impianto di trattamento fanghi di Eni Rewind, il Partito Democratico veneto la combatte con gli ambientalisti anche sulle modalità di "partecipazione al processo decisionale da parte degli interessati".

«Lunedì a Malcontenta - affermano i consiglieri regionali Andrea Zanoni, Jonatan Montanariello e Francesca Zottis - l'esposizione del progetto dell'impianto per il trattamento fanghi a Porto Marghera non ha rispettato le norme contenute nella direttiva Via (Valutazione d'impatto ambientale) dell’Unione europea. Innanzitutto Eni ha pubblicato la convocazione della presentazione il 24 marzo, soltanto 10 giorni prima dell’evento stesso. La convocazione - si legge ancora nel testo dell’interrogazione da loro presentata - è stata inoltre fissata in un giorno feriale, di lunedì, e alle 16: un orario in cui molti cittadini stanno ancora lavorando e dunque non possono prendere parte all’evento. Sono dunque stati privati di un loro sacrosanto diritto».

Mentre sull'impianto di trattamento dei fanghi da depurazione civile Eni continua a fare ricerche sulla sicurezza delle lavorazioni, i comitati ambientalisti interpellano pediatri e medici sulle conseguenze per la salute. «Di fronte alla crisi climatica, sempre più drastica e evidente, nonostante la comunità scientifica internazionale chieda a gran voce un'inversione di rotta radicale, Eni e le istituzioni propongono progetti che inquineranno per i prossimi decenni - scrive il comitato "No inceneritore Fusina" - Abbiamo imposto che la discussione continuasse all'esterno per poter permettere a tutte le persone presenti di partecipare e esprimere la propria opinione. Comitati, pediatri, cittadini, medici e giovani sono entrati nel merito di ogni problematicità dell'inceneritore per il territorio e la salute di tutti e tutte».

Eni Rewind ha presentato il progetto di un impianto per la gestione sostenibile dei fanghi da depurazione civile, con una capacità di trattamento di 190 mila tonnellate annue, suddivisa su due linee parallele da 95 mila ciascuna. La proposta nasce a seguito di un'analisi svolta dalla società ambientale di Eni sui flussi di fanghi prodotti e gestiti in Regione, che ha evidenziato un gap impiantistico con conseguente smaltimento fuori regione di questi rifiuti non pericolosi. Tale scenario, in conseguenza al processo di riordino della normativa, subirà ulteriori restrizioni che limiteranno la possibilità dell'impiego dei fanghi in agricoltura.

Nel novembre 2022 la società ha depositato l'istanza di Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) del progetto che sarà realizzato in un'area di proprietà di Eni Rewind, già bonificata, nel petrolchimico di Porto Marghera. I fanghi urbani, unica materia conferita nell'impianto e costituiti per circa l'80% da acqua, una volta essiccati vengono trasferiti in un forno che ne valorizza la componente organica rendendo il processo energicamente autosufficiente. I sistemi di trattamento, argomenta la società, sono in linea con le migliori soluzioni disponibili, al fine di salvaguardare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori. «In questo territorio c'è chi non è disposto a farsi prendere in giro da Eni o da Veritas. Piangiamo - scrivono i comitati - già centinaia di morti per tumore e malattie croniche causate dall'inquinamento e non abbiamo intenzione di continuare a farlo».