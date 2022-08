Un nuovo impianto fotovoltaico da 185 kW in funzione a Porto Marghera

Sul tetto del magazzino 432 di Terminal Rinfuse (Trv) a Porto Marghera è entrato in funzione un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 185 kilowatt. L’opera è stata finanziata da Euroports, capogruppo di Trv e principale operatore portuale di rinfuse secche in Europa, con circa 62 milioni di tonnellate movimentate ogni anni. Secondo la società, la produzione energetica di questo impianto (circa 220mila kWh/anno) permetterà di ridurre le emissioni di anidride carbonica di 117 tonnellate nei prossimi 12 mesi.

Un «esempio di buone pratiche ambientali», per il presidente dell'Autorità portuale, Fulvio Lino Di Blasio, che «dimostra l’impegno ad affrontare concretamente la transizione ecologica. L’Autorità - prosegue - è fortemente coinvolta in un percorso verso una crescente sostenibilità dei porti lagunari. Grazie agli interventi previsti nel Piano operativo triennale 2022-2024, intendiamo dar vita ad un sistema sempre più integrato nell’ambiente naturale e urbano, supportato da fonti energetiche rinnovabili, connesso alle reti di trasporto europee e altamente digitalizzato».

Trv gestisce in concessione nel porto lagunare le banchine Aosta, Piemonte, Romagna ed Emilia, trattando principalmente prodotti agro-alimentari e rinfuse nere (carbone, ferroleghe e ghisa) e operando anche nel settore ro-ro. Il terminal comprende uno dei più grandi silos per cereali in Europa, con una capienza di 100 mila tonnellate. Predisposto per il traffico intermodale, il terminal è dotato inoltre di 4 chilometri di rete ferroviaria interna.