A Porto Marghera un impianto per riciclare i pannelli solari esausti

A Porto Marghera sorgerà un impianto per il riciclo di pannelli fotovoltaici esausti, processo destinato a prendere piede sempre più nei prossimi anni. Di pari passo con l'aumento della produzione a livello globale, infatti, si fa largo la questione dello smaltimento dei pannelli a fine vita.

L'impianto nasce dalla collaborazione tra Veritas e 9-Tech, azienda fondata nel 2020 dall’ingegnere Pietrogiovanni Cerchier e specializzata in processi di recupero di materiali dai rifiuti elettrici ed elettronici. La società Depuracque, controllata da Veritas, ha acquisito una quota del capitale di 9-Tech, operazione che anticipa, appunto, il prossimo passo: la realizzazione di un impianto di riciclo di tecnologia avanzata, in grado di trattare 3mila tonnellate di pannelli fotovoltaici esausti all'anno per ricavarne vetro, rame, alluminio e celle fotovoltaiche con silicio e argento.

Il progetto costituisce lo sviluppo più consistente di un'attività di ricerca iniziata già nel 2020: fin dalla nascita, infatti, 9-Tech collabora con Veritas all’interno del Green propulsion lab (GpLab) di Fusina, la piattaforma per la sperimentazione e industrializzazione di tecnologie nel settore ambientale, energetico e dell'economia circolare. Proprio all'interno del GpLab, 9-Tech ha realizzato il prototipo dell'impianto per il riciclaggio dei pannelli fotovoltaici.

La tecnologia ha vinto diversi premi, tra cui Esg Climate 2022 di Intesa SanPaolo, e la piattaforma è stata visitata di recente dal ministro dell’ambiente Gilberto Picchetto Fratin con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. L’intervento è stato oggetto di contributo dal Pnrr come un progetto faro di economia circolare, all’interno di una partnership con Haiki+. L’affidamento delle opere dovrà essere completato entro il 2023.