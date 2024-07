Una casetta dei libri per imparare e a sostegno del Centro Antiviolenza del Comune

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, ha preso parte venerdì al Tennis Club del Lido di Venezia, in rappresentanza dell'Amministrazione, alla consegna di una casetta dei libri di Massimo Vianello, giovane papà di Martellago, che da diversi anni si occupa della realizzazione e installazione gratuita di queste davanti a scuole, municipi, ospedali del territorio.

«Con questo progetto vogliamo avvicinare i più piccoli al mondo della lettura, attraverso la quale hanno la possibilità di aprire la loro mente, acquisire nuove conoscenze, sviluppando l'immaginazione e la creatività - ha detto Damiano - Con la casetta dei libri, rivolta anche agli adulti - ha aggiunto - riusciamo a sensibilizzare sul fatto che la casetta servirà a raccogliere fondi che saranno devoluti al Centro Antiviolenza del Comune di Venezia. Un'operazione che si pone l'obiettivo di aumentare la coscienza collettiva al fine di arginare, e possibilmente eliminare, la piaga sociale della violenza di genere».

A fare gli onori di casa è stata la responsabile della palestra che organizza i centri estivi per i bambini, Elena Costantin, che ha ribadito l'importanza della casetta del libro all'interno della struttura sportiva come "simbolo della creatività giovanile, della cultura e della condivisione all’interno della comunità". «Per tutta l'estate prevediamo un concorso a stelline rivolto ai più piccoli per aumentare la voglia di leggere e lo scambio di libri - ha spiegato Costantin - Invece da settembre partirà, per tutti i nove mesi di attività della palestra e del tennis, una ricerca di scambio e lascito rivolto agli adulti con una donazione per il Centro Antiviolenza». Durante la cerimonia è stato ricordato che la casetta del libro è la 63esima presente sul territorio nazionale e la secpnda al Lido.