Ca' Foscari inaugura la residenza studentesca di via Torino

I primi studenti hanno iniziato ad abitarci a partire da novembre. Oggi, 11 dicembre, è il giorno dell'inaugurazione ufficiale per la residenza del campus scientifico di Ca' Foscari in via Torino, a Mestre: con 142 posti letto, porta a 1021 il totale gestito dall'ateneo tra Venezia e terraferma. E rappresenta un importante tassello nello sviluppo della città, che nei prossimi anni punta ad aumentare sensibilmente la presenza di studenti universitari.

Per realizzare la residenza sono serviti 4 anni e 15,76 milioni di euro, in maggioranza fondi di Ca' Foscari e in parte provenienti dal ministero. Si tratta di un edificio di classe energetica A4, per 8700 metri quadri di superficie. I letti sono distribuiti in 32 stanze singole, 23 doppie e 32 mini alloggi per due persone. Le rette variano: per gli studenti Esu senza borsa di studio vanno da 150 a 200 euro al mese, per quelli con borsa di studio da 200 a 320, per gli studenti internazionali da 330 a 420 euro.

«È un giorno importante - è il commento della rettrice Tiziana Lippiello -. Oggi completiamo il ciclo delle prime tre residenze studentesche: dopo avere inaugurato quelle di Santa Marta e San Giobbe, abbiamo finalmente uno spazio di residenza al polo scientifico di Mestre. Siamo fiduciosi che il nostro impegno in questo ambito potrà proseguire ulteriormente, e in particolare attendiamo l'approvazione del progetto dell'ex caserma Pepe del Lido di Venezia».

Stefano Ferrarese, direttore dell'Esu Venezia (l'ente per il diritto allo studio universitario), ha fatto notare come l'inaugurazione sia un ulteriore passo di un piano che in poco tempo ha messo a disposizione 774 posti letto a Mestre. «Possiamo considerarlo un campus diffuso - spiega - Quest'anno, oltre alla residenza di via Torino, abbiamo aperto l'Oasi (30 posti letto) e Le Tettoie (38), oltre a stringere un accordo con CampusX che ha acquistato uno degli ostelli vicino alla stazione ferroviaria (564 posti letto). È la concretizzazione dell'idea di Venezia Città Campus, e allo stesso tempo un'operazione di riqualificazione urbana all'interno di una zona sempre più animata dalla presenza di studenti».

L'edificio di via Torino è costruito secondo gli standard energetici più moderni e sul tetto è installato un impianto fotovoltaico da 28 kWp, che copre il 37% dei consumi elettrici annui. Vicino alla nuova residenza è in programma la realizzazione di un ulteriore edificio di due piani (più uno interrato): ospiterà mensa, palestra e aule studio. I lavori dovrebbero essere avviati nel 2024.