Un nuovo tomografo predisposto all'intelligenza artificiale per l'ospedale di Jesolo

Sono stati inaugurati oggi all'ospedale di Jesolo il nuovo reparto degenze di Cardiologia riabilitativa e il potente tomografo a 128 strati, disponibile nella unità operativa di Radiologia, predisposto all'intelligenza artificiale e a basso impatto ambientale.

Si tratta di un investimento importante per il presidio jesolano, realizzato intercettando e mettendo a terra le risorse del Pnrr. «Questo - ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin - è un esempio concreto di potenziamento della strumentazione a disposizione per la cura e l’assistenza sanitaria ma anche della ripartenza della sanità veneta, che dimostra di aver superato il periodo pandemico, programmando e ascoltando i bisogni di una popolazione che da oggi può contare su un modello assistenziale e riabilitativo provinciale performante».

Il nuovo tomografo

Il nuovo tomografo computerizzato da 128 strati permette indagini diagnostiche più approfondite, tempi di risposta più veloci ed una maggiore precisione dei referti garantendo al paziente una diagnosi migliore ed agli specialisti diagnosi più puntuali; consente inoltre di ridurre i consumi di energia elettrica necessari al proprio funzionamento, che si traduce in un minore impatto ambientale. Il costo dell’apparecchiatura è di 314 mila euro.

L'unità di Cardiologia riabilitativa

L’unità di Cardiologia riabilitativa a valenza provinciale non era stata avviata a causa della pandemia che aveva convertito l’ospedale di Jesolo in covid hospital. Con la ristrutturazione di un’ala dell’ospedale oggi è stato dato avvio all’attività dell'unità operativa, in una nuova locazione, provvista di 10 posti letto, con palestra dedicata ai pazienti in regime di ricovero, con percorsi distinti rispetto i pazienti ambulatoriali. I degenti di questa unità operativa usufruiscono inoltre di un nuovo sistema telemetrico che consente il monitoraggio continuo all’interno ed all’esterno del reparto. Il collegamento continua infatti anche in caso di riabilitazione nel percorso che si snoda nella meravigliosa pineta dell’ospedale fronte mare.

«Nuovi interventi e nuove tecnologie che continuano il percorso di riqualificazione ed ammodernamento dell’ospedale di Jesolo, per offrire maggiori e migliori servizi ai cittadini ed ai turisti - ha sottolineato il direttore generale Mauro Filippi -. E questa è solo una parte degli interventi previsti in questo contesto. Con i fondi del Pnrr realizzeremo a Jesolo anche l’ospedale di comunità da 4,9 milioni di euro e una casa della comunità del valore di oltre 2 milioni di euro».