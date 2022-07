Tecnologico e innovativo: ecco com'è il nuovo Pronto Soccorso di Dolo | VIDEO

Realizzato con cinque milioni e mezzo di euro di investimento complessivo e vasto più di 2mila mq, il nuovo Pronto Soccorso sarà attivo da lunedì 1 agosto con i suoi dieci posti letto di Osservazione Breve Intensiva, i quattro ambulatori di Area Verde e le quattro postazioni ambulatoriali di urgenza, in aggiunto alla “shock room”, al polo diagnostico radiologico e considerando inoltre la sala gessi e l’ambulatorio ortopedico.

All'inaugurazione avvenuta questo pomeriggio, Edgardo Contato, direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, ha sottolineato: «Oggi qui iniziamo un percorso che interessa tutto il territorio e che, con gli importanti finanziamenti che la Regione Veneto ha dedicato agli ospedali di Dolo e di Mirano, consegna a questa popolazione una nuova rete ospedaliera in grado di raccogliere le sfide sanitarie del futuro».

La struttura sarà inoltre sopraelevata con ulteriori tre piani, per realizzare così un piano tecnologico, uno adibito a terapia intensiva e uno per il nuovo gruppo operatorio. I lavori di questo blocco est partiranno a settembre. Un blocco simmetrico è già in programma sul lato ovest, per un importo complessivo di investimento di oltre 40 milioni di euro.

A tagliare il nastro della nuova struttura è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: «Diamo oggi a Dolo il Pronto Soccorso che la cittadinanza attendeva. In questi anni di governo non un solo ospedale è stato chiuso in Veneto. Anzi, l'impegno è fortissimo in strutture, strumentazioni, prestazioni erogate, reclutamento del personale».