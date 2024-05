Inaugurato il Salone nautico, cinque giorni dedicati all’arte navale

L'inno di Mameli, intonato dal Coro del Teatro La Fenice, ha dato il via alla quinta edizione del Salone nautico, manifestazione che per cinque giorni porta a Venezia 300 imbarcazioni e yacht, ma anche esposizioni, regate e convegni. Al taglio del nastro, negli spazi dell'Arsenale, era presente il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, che ha sottolineato l'importanza di «una tradizione che si perpetua» nella città di Venezia. «Con questo Salone - ha spiegato - si conferma la vocazione all'export anche di un settore fondamentale come quello della nautica da diporto. Noi esportiamo la qualità italiana e il made in Italy è uno straordinario strumento per la crescita del Paese. Sostenere le imprese significa creare nuovi posti di lavoro, perché senza impresa e industria non c'è lavoro».

L'apertura è stata segnata dal saluto tricolore dal cielo dell'elicottero MH101, a 60 metri da terra, e dal lancio degli incursori della Marina militare, che hanno terminato la loro discesa nelle acque del bacino dell'Arsenale. Nel ringraziare i presenti e le mille persone impegnate nella buona realizzazione dell'evento, il sindaco Luigi Brugnaro ha sottolineato la crescita continua del Salone: «Ci sono oltre 270 espositori, alcune barche sono presentate in anteprima mondiale. Ricordo che questo è un salone sostenibile, con barche a propulsione ibrida. Il futuro è qui».

«Il settore della nautica è un grande ambasciatore del made in Italy all’estero - conferma il presidente del Veneto, Luca Zaia - dal momento che rappresenta quattro miliardi di euro, dà lavoro a un sacco di persone e riesce a coinvolgere una miriade di aziende. Felice del fatto che l’odio sociale che in passato si è scagliato contro questo comparto sia finalmente terminato, auguro a tutti i partecipanti un buon salone nautico».