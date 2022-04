Inaugura l'approdo per grandi navi, il ministro Giovannini atteso a Marghera

Ci sarà anche il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, alla cerimonia di inaugurazione della banchina "Liguria", primo approdo per grandi navi a entrare in funzione nell'area di Porto Marghera (presso il terminal Vecon). Conclusi i lavori di adeguamento è ora pronto ad accogliere le unità di stazza lorda superiore alle 25mila tonnellate che, come previsto dalle nuove norme, hanno il divieto di navigare nel canale della Giudecca.

All'evento, che si terrà mercoledì 6 aprile, parteciperanno il presidente dell'Autorità portuale (e commissario straordinario per le crociere) Fulvio Lino Di Blasio, il governatore Luca Zaia e il direttore marittimo Piero Pellizzari. È atteso anche il sindaco Luigi Brugnaro, ma la sua partecipazione dipenderà dalle sue condizioni di salute. Dopo gli interventi delle autorità si terrà la benedizione della banchina da parte del vicario del patriarca per la zona di Marghera, don Roberto Berton, con il taglio del nastro.

Il terminal Liguria, in via Banchina dell'Azoto, è uno degli approdi a disposizione delle navi da crociera in attesa della realizzazione di un nuovo porto turistico al di fuori della laguna, per il quale, però, serviranno degli anni. La prima grande nave di questa stagione ad attraccare a Marghera è stata, il 26 marzo, la Msc Sinfonia, che aveva ormeggiato presso una banchina provvisoria, presso il terminal Tiv.