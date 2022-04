Inaugurato l'approdo provvisorio per le crociere a Marghera

Dopo cento giorni di lavori e un investimento di quasi 1,9 milioni di euro, sono stati inaugurati oggi, alla banchina Liguria a Marghera, il primo approdo temporaneo per le navi da crociera e il terminal per l'accoglienza e la gestione dei passeggeri. Al taglio del nastro, hanno partecipato il presidente dell'Autorità portuale, Fulvio Lino Di Blasio, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e il governatore del Veneto, Luca Zaia.

L'attracco sarà operativo a partire da sabato 9 aprile e accoglierà, nell'anno in corso, 32 grandi navi, che si accosteranno alle altre previste negli altri terminal. L'intero intervento ha permesso l'esecuzione delle opere civili, l'installazione di impianti e opere di adeguamento funzionale degli ormeggi e dei piazzali nella parte finale di via Banchina dell'Azoto. Lo step successivo del cronoprogramma prevede ora l'adeguamento dell'approdo Banchina Lombardia - entro il 30 aprile - e la conclusione dello studio di accessibilità nautica del Canale Malamocco-Marghera (previsto per settembre 2022). Sempre entro l'anno è prevista l'approvazione del progetto di fattibilità per il Canale nord, con la consegna entro il 2023 del primo accosto provvisorio.

«Il lavoro che è stato avviato può veramente assicurare un futuro per la crocieristica a Venezia, non solo in questo luogo perché vogliamo moltiplicare i luoghi di attracco. - ha commentato Giovannini - Ora immaginiamo altri investimenti, ma dobbiamo accelerare e fare allo stesso tempo delle valutazioni, perché la guerra rende difficile immaginare il futuro del comparto crocieristico dal punto di vista economico. Di certo, come il Governo è intervenuto in passato, continuerà a farlo».

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha fatto arrivare il suo messaggio a distanza, nel corso di una conferenza stampa in municipio a Mestre. «Siamo contenti, faccio i complimenti al presidente dell'Autorità portuale e anche a questo Governo, che indubbiamente ha sbloccato una situazione che era ferma. - ha detto - Dispiace che queste siano soluzioni transitorie, le navi si fermano in mezzo ai container e non è il massimo. Dobbiamo accelerare per arrivare alla soluzione che abbiamo sempre proposto, quella del Canale lato nord, sul quale anche il Governo ha ormai convenuto».