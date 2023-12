Cà di Màt pronto a riaprire, pochi giorni all'inaugurazione del nuovo locale

A due settimane dalla chiusura in via Olivi, Cà di Màt è pronto a riaprire i battenti nello stabile "Cavallerizza" nell'area del museo M9. Ora c'è anche la data dell'inaugurazione, annunciata dal proprietario, Manuel Pintus, con un post sui social: «Domenica prossima, 17 dicembre, a partire dalle 16, vi aspettiamo per dare il benvenuto al nuovo Cà di Màt, per riaccendere nuovamente quell’insegna e battezzare come si deve il bancone, nuovo e limpido, che non abbiamo ancora finito di montare…».

«Sembra una vita fa - scrive la proprietà - ma sono passate solo due settimane dal nostro ultimo saluto al piccolo, primo, Cà di Màt. Sono state solo due settimane e nel frattempo abbiamo rivoluzionato un intero locale, smontato e rimontato ricordi, progettato nuove entrate e fatto posto ai grandi classici che non avremmo mai lasciato indietro… Non vediamo proprio l’ora di farvelo vedere, non vediamo l’ora di festeggiare insieme e iniziare questa nuova apertura, che tutti assieme, ci spaventa un po' meno».

Il noto locale del centro di Mestre si fa così più grande, andando a occupare lo stabile che in precedenza aveva ospitato il Caffè Diemme, a seguito dell'accordo tra M9 District e Pintus. Mentre procedono i lavori all'interno, in questi giorni sono cominciati anche gli allestimenti all'esterno, con il posizionamento di decine di tavolini e ombrelloni a sbalzo su tre lati dello stabile. Continuano così a essere poste le basi per l'annunciata rivitalizzazione del distretto, che in queste settimane ha visto nuovi allestimenti provvisori (per il Natale) e non nel chiostro, il posizionamento di numerose piante di melograno nel viale antistante l'ingresso principale del museo, e l'inizio dei lavori per l'apertura di un varco su via Meucci, che consentirà di collegare l'area di M9 con piazzale Donatori di Sangue.

Cà di Màt sarà aperto dalla mattina, affiancando alla tradizionale offerta di birre artigianali e distillati anche il servizio più trasversale di bar, con colazioni e pranzi veloci. Un modello di offerta “all day bar” che punta a integrarsi con quello de La Corte dei Matti, l’altro locale di Pintus, specializzato in cocktail e mixology, che si trova nella corte contigua di M9.