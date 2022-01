Inaugurato il nuovo mercato agricolo al Parco Albanese: «Un progetto che valorizza i prodotti locali» | VIDEO

È stato inaugurato ufficialmente questa mattina il nuovo mercato agricolo istituito all'interno del Parco Albanese di Mestre: saranno 15 inizialmente gli stalli occupati, dove si potranno vendere prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, carne, pane, pasta e altri alimenti che rispettino il disciplinare contenuto nel regolamento, volto a tutelare genuinità e territorialità.

Il mercato, che sarà attivo tutti i sabati dalle 8.00 alle 12.30, è stato inaugurato alla presenza dell'assessore comunale al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, e dall'assessore comunale alle Politiche educative e ai Servizi al cittadino, Laura Besio. «Si parte con questo nuovo mercato, che in futuro vedrà il coinvolgimento anche di famiglie e bambini con la creazione di fattorie didattiche nelle quali verrà spiegato come vengono realizzati i vari prodotti, e che valorizzerà una zona importante di Mestre Carpenedo – ha dichiarato Costalonga –. Ringrazio tutte le associazioni degli agricoltori che si sono impegnate in questa iniziativa. Il futuro di questo parco sarà legato ai prodotti locali».

Durante l'evento sono intervenuti anche il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, alcuni consiglieri di Municipalità e i rappresentanti delle associazioni di categoria Cia, Coldiretti, Agricoltori del Veneto e Confagricoltura Venezia, che hanno partecipato alla realizzazione del progetto.

L'apertura del farmer's market è arrivata dopo l'adozione, in Consiglio comunale, della delibera che istituisce i mercati agricoli di vendita diretta previsti, oltre a Mestre, anche a Chirignago, Lido e Venezia Santa Marta.