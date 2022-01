Sabato inaugura la nuova piscina di Spinea

È fissata per sabato 29 gennaio la cerimonia di inaugurazione della nuova piscina di Spinea, nella zona della stazione ferroviaria: un'occasione importante per la città, che per anni ha atteso questo momento con trepidazione sulla scia dei successi della concittadina Federica Pellegrini. Lei, purtroppo, all'inaugurazione non ci sarà perché impegnata in Cina per le Olimpiadi invernali, nel ruolo di membro del comitato olimpico. «Speriamo di averla tra noi in una prossima occasione - riferisce Massimo Franco, presidente della società Tempo Libero che gestisce l'area - Saranno tuttavia presenti atleti e testimonial anche del settore paralimpico, a testimonianza dell’inclusività della nostra struttura. Ai cittadini consegniamo un’opera che avrà soprattutto un alto valore sociale oltre che sportivo».

Questo il programma della giornata: alle 10.30 cerimonia inaugurale con il taglio del nastro e benedizione, a cui farà seguito la visita guidata all’impianto, limitata ai soli invitati, per questioni di restrizioni pandemiche. Dopo i saluti del sindaco Martina Vesnaver e delle altre autorità invitate, ci sarà la presentazione dell’impianto e delle operatività gestionali da parte di Matteo Melzi, responsabile della gestione Aquamore. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, e domenica 30 gennaio dalle 10 alle 18, visite guidate per la cittadinanza.

Spiega Melzi: «Con il Comune di Spinea e la Tempo Libero abbiamo trovato un’unità d’intenti fin dal primo approccio. Non dimentichiamo la convenzione trentennale che prevede tariffe scontate per i residenti e per le scuole, e gratuite per alcune categorie di disabili. È un Centro nuovo, accogliente e su misura per le esigenze di tutta la popolazione, dai più piccoli, agli sportivi e alla terza e quarta età». L’area, come previsto dagli accordi del progetto, ospiterà anche residenze e attività commerciali e terziarie.