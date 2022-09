La nuova piazza di Noale è pronta, domani il taglio del nastro

Piazza XX Settembre a Noale ritorna in possesso dei cittadini. Domani, sabato 1 ottobre a partire dalle 11, ci sarà la cerimonia di "restituzione" alla popolazione, alla presenza del sindaco Patrizia Andreotti, dell'amministrazione comunale e dei progettisti. Dopo un cantiere lungo una primavera e un'estate intera, - la piazza è stata chiusa al traffico il 25 marzo di quest'anno - con critiche e polemiche sul periodo scelto per effettuare l'intervento prima, e sulla resa del nuovo salotto della città poi, si potrà tornare a vivere la Città dei Tempesta diversamente.

Cambia infatti la viabilità, a partire dal doppio senso di marcia che ha già raccolto significative critiche da parte dell'opposizione, ma in generale di gran parte dei cittadini; ci saranno anche più spazi per la socialità dei residenti, in particolar modo nelle nuove aree pedonali sorte a ridosso dei portici e della colonna della pace nei pressi delle Quattro Strade.