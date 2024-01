Conferiti gli incarichi per le perizie sull'auto e i telefoni di Turetta

Un altro passaggio centrale nell'istruttoria sul femminicidio di Giulia Cecchettin. Nel pomeriggio di mercoledì 17 gennaio - come riporta l'Ansa - si è tenuta in procura a Venezia l'udienza nella quale il pm Andrea Petroni ha assegnato gli incarichi per le super perizie sulla Fiat Punto di Filippo Turetta, l'ex fidanzato reo confesso dell'omicidio, e sui supporti informatici trovati al suo interno.

Si tratta in particolare delle macchie di sangue e delle tracce biologiche rinvenute sui sedili e nell'abitacolo dell'auto, del coltello che si ritiene possa essere l'arma del delitto, del pc portatile e dei due telefoni del ragazzo (quello di Giulia non è stato mai ritrovato). La procura ha nominato per le analisi sulle tracce biologiche il colonnello Giampietro Lago, capo dei Ris di Parma, il maresciallo Nicola Gibin per la perizia informatica sul pc di Turetta, mentre la famiglia Cecchettin, rappresentata dall'avvocato Piero Coluccio, ha nominato Nicola Chemello, per la copiatura forense dei supporti, Francesco Zorzi, come consulente tecnico, e per gli accertamenti scientifici Edoardo Genovese. Per la difesa di Turetta, infine, l'avvocato Giovanni Caruso ha nominato quale consulente tecnico l'ingegner Mauro Carnevali.

Dagli accertamenti, irripetibili, si potrà probabilmente fare chiarezza anche sull'ipotesi della premeditazione, che finora non è stato contestata a Turetta, accusato di omicidio e sequestro di persona.