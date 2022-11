Una fuga di gas con 38 evacuati e in serata doppio incendio nel Miranese

Nel pomeriggio una fuga di gas a Pianiga e in serata due gli incendi divampati, a un'abitazione e in un'azienda agricola, nel Miranese. In via Cornara a Mellaredo, al confine con il Padovano, mentre erano in corso dei lavori alla rete del gas c'è stata la rottura di un tubo che ha costretto 38 famiglie della zona coinvolta a lasciare le loro abitazioni.

Le squadre dei vigili del fuoco intervenute con la protezione civile per contenere la dispersione sono arrivate da Mestre, Mira e Padova. La società, che stava facendo interventi ha subito provveduto a individuare e riparare la perdita. Ma c'è voltuto tempo, data l'importanza del guasto. Intanto le persone per sicurezza hanno dovuto cercare ospitalità da parenti e amici perché per molte ore non sono potute rientrare a casa. Verso sera, quando ancora qualcuno non pareva aver trovato una sistemazione anche il Comune di Vigonza (Padova) ha dato disponibilità a reperire alberghi o alloggi dove far accomodare chi era rimasto in strada. Un guasto importante, ha spiegato il Comune di Pianiga. Sul posto è arrivata anche una squadra del nucleo Nbcr, oltre alla la polizia locale. L'allarme era stato lanciato da alcuni residenti che hanno avvertito l'inconfondibile odore di gas in strada e hanno temuto potesse capitare qualcosa. Via Cornara che sul lato destro è sotto il Comune veneziano, su quello sinistro è di competenza del Comune di Vigonza. La falla è stata trovata ma le operazione di messa in sicurezza andranno avanti anche nel corso della notte.

Dopo le 20 nel Miranese è andata a fuoco la cucina di una casa in via della Vittoria, e la proprietaria e il suo cane sono dovuti uscire di casa, incolumi, per consentire ai vigili del fuoco di domare il rogo e mettere l'abitazione in sicurezza. In via Desman a Zianigo si sono incendiati invece i pannelli fotovoltaici della copertura di un capannone agricolo di 300 metri quadri. Qui la preoccupazione è scattata perché la ditta si trova dietro a un b&b, che stando alle prime informazioni non è rimasto coinvolto. Anche in questo caso l'intervento ha visto lavorare assieme i vigili del fuoco di Mestre e Padova con una botte e diversi uomini. Sono poi arrivati i carabinieri della stazione di Mirano per la ricostruzione dell'accaduto. Non si sono registrati feriti e non si sembra ci fossero persone quando è scoppiato l'incendio.