Fiamme al quarto piano di un condominio ad Annone Veneto

Pompeiana in fiamme nella notte. Poco dopo le 4 di lunedì notte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cao de Sora ad Annone Veneto per un incendio divampato al quarto piano di un condominio.

Gli operatori del 115, sul posto con due autopompe e un'autobotte, sono riusciti a spegnere il rogo in tempo, prima che si propagasse anche all'interno dell'abitazione. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e completo spegnimento sono terminate verso le 7.