Incendio a Cazzago, deposito agricolo e casa in fiamme

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 15, a Cazzago di Pianiga. Ad andare in fiamme è stato un ricovero attrezzi agricolo, poi il rogo si è sviluppato anche in una casa ecologica adiacente, andando ad intaccare il cappotto e il tetto ventilato sopra il quale c'è anche un impianto fotovoltaico. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Vigili del fuoco sul posto

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Mira e di Mestre con autobotte, autoscala e 18 operatori al seguito. Loro compito è stato quello di sanare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Al termine della procedura di soccorso, gli operatori hanno monitorato la facciata per capire se ci fossero eventuali focolai ancora accesi non visibili.